通稱為「五眼聯盟」的美國、澳大利亞、加拿大、紐西蘭和英國政府週三就香港問題發表聯合聲明，重申對中國大陸取消香港議員資格嚴重關切。對這項最新涉港聲明，大陸外交部發言人趙立堅表示，「不管他們長五隻眼，還是十隻眼，只要膽敢損害中國主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎」。

趙立堅在外交部例行記者會上還表示，中方對有關國家公然違反國際法和國際關係基本準則、對屬於中國內政的香港事務說三道四、指手畫腳表示強烈不滿和堅決反對。他同時引用一句中國俗諺稱「「鞋子合不合腳，自己穿了才知道」，「自國安法實施以來，香港沒有再發生所謂『美麗的風景線』，難道這還不能說明問題麼？」

趙立堅發言所稱「美麗的風景線」是指今年6月美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）曾公開表示，香港反送中示威活動是「一道美麗的風景線」，當時大陸外交部另一位發言人華春瑩曾表示，「希望這樣的『風景線』讓美國自已獨享，越多越好」。

趙立堅強調，全國人大常委會根據憲法、香港基本法和香港國安法的有關規定對香港特區立法會議員資格問題作出決定，是堅持和完善一國兩制制度體系，落實香港基本法和香港國安法等有關規定的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，合情合理、合憲合法。「愛國愛港者治港，反中亂港者出局，這是天經地義的事情。」

(中時新聞網)