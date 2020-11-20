生活中運氣非常重要，但又無法掌控，因此不少人會算命、拜拜，就是希望能祈求沾點福氣、財運，而2020年到新冠疫情的影響，因此不少人在事業上不順，生活過的苦哈哈，2020年進入倒數，只剩下12月，運勢是否可以看見轉機，《靈匣》也列出前5名被幸運之神眷顧的星座。

1.天秤座

天秤座性格開朗、樂情，也因樂觀的態度而較有福氣，12月主要受星象影響，中旬金星位於射手座，加上水瓶座熱愛創新的思維，讓他們在財運上大幅提升，事業上會遇到貴人幫忙，不僅正財運旺盛且還有偏財運，單身者還有機會脫單。

2.巨蟹座

巨蟹座2020前半年受外界因素影響，因此財運一直不佳，不過從12月開始就出現轉機，運勢逐漸回升，12月2日水星進入射手座，這也使巨蟹座更有行動力，不只工作上變得順利，收入、積蓄也因此跟著增加，而愛家的巨蟹座，家庭運勢也很旺，一家人相處和樂融融，可說是非常有福氣。

3.射手座

溫和又豁達的射手座，在2020上半年感情生活穩定，但所謂「有一好，無兩好」，他們的工作運勢就較差，也影響到財運，不過12月開始後，水星與金星都會進入射手座，水星能夠提升思考速度，而金星則是帶來好心情，運勢也跟著逆轉，不僅工作順利，甚至還可能獲得資金幫助，在事業上有亮眼的成績，能夠完成夢想。

4.獅子座

性格霸氣的獅子座，做事相當有魄力，2020上半年疫情影響，因此事業受到重創，讓財運也陷入低潮，而12月因水星和金星的變動，運勢從低谷直衝巔峰，而12月下旬運勢較穩定，21日當太陽進入摩羯座時會更務實，正財與偏財運也變得旺盛。

5.金牛座

為人憨厚老實的金牛座，容易受到福星眷顧，12月金星進入射手座後，信心也跟著大增，不僅事業超級順利，就連財運也像獲得財神爺加持，不僅在賺錢項目上變多，生活更是一帆風順，甚至還可以因此翻身，金牛座的朋友不妨在事業上衝刺看看。

(中時新聞網)