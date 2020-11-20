為鼓勵社區長者及里民們養成運動習慣，有「運動里長」之稱的台北市南港區玉成里里長黃聰智，於本月14日舉辦千人健走活動，邀請里民們一起「健康動滋動」。「社區好鄰居」永慶房屋當然不會缺席！現場搭設30頂帳篷，提供民眾休憩服務，還能飲用免費礦泉水補充水分。

永慶房屋信義區店長黃振倫笑說：「健走後難免會肚子餓，所以我們現場製作爆米花，幫大家適時補充纖維，同時也能滿足運動後的嘴饞。」黃振倫指出，永慶房屋年年獲得運動企業認證，公司每年都會舉辦壘球、羽球及籃球等大型賽事，同仁們在休假之餘也會相約爬山或上健身房，永慶熱愛運動的風氣和黃聰智里長的理念不謀而合。

永慶團隊貼心準備爆米花讓里民解解饞。(圖/永慶房屋提供)

活動前下起短暫毛毛雨，好在有永慶房屋帳篷神救援，不必擔心變成落湯雞。(圖/永慶房屋提供)

「運動里長」黃聰智(圖右一)和永慶房屋團隊合作，鼓勵里民們健康動滋動！(圖/永慶房屋提供)

黃聰智里長說，玉成里透過舉辦活動，希望推廣運動風氣，也能增進里民們的情誼。以這次健走活動為例，參與者從成美左岸河濱公園的彩虹橋出發，到內湖成功橋後折返，全程約為4公里、大約50分鐘的時間。黃聰智指出，透過健走活動鼓勵長輩們外出活動關節，還能欣賞基隆河沿岸美景放鬆身心，感謝永慶房屋神救援，即使活動前下起毛毛雨，最後還是順利落幕。

黃振倫店長表示，黃里長以身體力行方式帶動里民運動風氣，並在社區開設各式課程，鼓勵里內的長者與年輕人互動共學，成為宜居的社區典範。黃振倫說，歡迎想要入住玉成里的民眾，可先上永慶房仲網的【實價登錄3.0專區】，查詢最完整透明的成交行情，或到永慶房屋的任一門市索取「誠實房價報告書」，就不用擔心吃虧上當，一起加入社區享受快樂的運動人生。

(中時新聞網)