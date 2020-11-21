桃園市議員王浩宇的罷免連署第二階段在昨(20)日正式通過，將在2021年1月16日舉行投票，這對許多住在中壢區，對王浩宇的議員表現相當不滿的民眾都相當振奮，而當事人王浩宇也針對罷免案回應表示「很抱歉，讓大家失望了，我尊重他們的公民權利，未來的兩個月將會是非常艱難的時刻」。

而罷免案第二階段通過，最開心的肯定是為了罷免案來回奔波的罷免總部人員，據港媒《中評社》報導，罷王總部發言人邱仁德表示，罷免案通過固然令人開心，但「開心一天就好」，他指出，真正的難關還在後頭！

邱仁德指出，未來正式投票的時候，要動員出可以通過門檻的投票人數，才是最重要、最困難的。他表示，一階很難，但支持罷免的同志們一起撐過了；二階更難，也因為大家的支持，撐過來了；而現在三階的1月16日投票非常難，更需要大家的選票來相挺。

依照選罷法的規定，正式罷免投票時，有效同意票數應多於不同意票數，且同意票數須達該選舉區人總數的1/4以上，該罷免案即通過，換言之，中壢區的選舉人總數為315,143人，所以第三階段王浩宇的罷免投票至少需超過78,785票，且同意票大於不同意票，才能夠成功罷免。

(中時新聞網)