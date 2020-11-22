馬來西亞籍歌手丘沁偉屢傳爭議，先前爆出吸毒、詐騙募資等事件，現又捲入性侵未遂糾紛，遭台北市前議員獨子Y指控，被丘帶到旅館欲發生性行為未遂，竟在一旁自瀆。對此，丘否認相關的不實指控，反控Y恐嚇、欠錢。

綜合媒體報導，Y男指控，丘沁偉佯裝女性透過交友軟體約見面，並提供疑似混有安非他命的水煙讓他吸食，更帶他到汽車旅館，想要進一步發生關係，但最後未得逞，丘便在一旁自瀆洩慾，也控訴丘盜走他的網站，即便付了錢也拿不回來。

對於各種指控，丘沁偉在臉書公開聲明還原事件，指Y所經營的色情按摩製作官方網站，拖欠25萬元費用，追討未果，沒想到對方卻恐嚇「將網站贈予，否則告你性侵我」，強調未與Y男發生任何性行為，而周遭親友也遭Y男騷擾、恐嚇，曾就此事向該前北市議員辦公室提出抗議，無奈該前議員有空上政論節目侃侃而談，卻忘了家中有兒未盡教養之義務。

丘沁偉PO出兩人對話。（圖／摘自丘沁偉臉書）

丘沁偉也PO出兩人對話截圖，內容提到「明天起我不再是你的PM，我不會負責你的案子」「我不想跟你有任何曖昧關係」。Y男也提及「抱歉那天在旅館沒有聽你的要求，靠近你想跟你做愛、射在你身上」，丘沁偉回覆「噁爆」。從截圖可以發現，Y男不斷收回訊息，丘則多次表示「噁爆」「你真的很可怕很噁心」。

面對丘沁偉反駁所有不實指控，Y男不甘示弱，在丘的臉書PO文底下回擊，內容暗指丘有愛滋病的藥物。

據《ETtoday新聞雲》報導，Y男21日受訪時表示，要大家把丘當笑話看，重申涉嫌性騷的是丘，希望自己是最後一個受害者，並痛批丘非常可恥，曾坦承是同性戀，為了接近自己又說最痛恨同志，也強調未與邱發生性行為，「但他在我面前打手槍」。

至於被控偷拍與未成年少女性愛影片，Y男認為這是很私人的事，自己有責任保護當事人，不能把影片外流，坦承當時不知道對方未成年，該女子現已滿20歲。

兩人不歡而散，如今各說各話、互控對方並提告，讓外界霧裡看花。

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丘沁偉在臉書公開聲明，雖事後刪文，但已遭網友截圖。（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)