今年受疫情影響大環境不佳，許多社福團體募款困難，但苗栗家扶中心22日舉辦園50周年慶園遊會，卻募集到歷年最多114個攤位，社會有愛，為弱勢家庭服務持續加溫，扶幼委員會主委黃文忠也捐贈苗栗家扶1輛公務車，家扶中心主任湯鳳琴指出，新車將提供社工員家訪或慰問時，載送物資及人員使用。

苗栗家扶中心1970年6月在苗栗落地生根，受縣府委託辦理「苗栗縣兒少保護業務」及「苗栗縣少兒少寄養業務」至今，目前扶助中的家庭共930戶、1729名弱勢孩童，為集結社會大眾與各界的愛心，自2012年起在竹南辦理寒冬送暖園遊會，隔年移師縣府舉辦，今年已邁入第8年，贊助攤位數明顯增加。

苗栗家扶中心扶幼委員會主委黃文忠22日捐贈苗栗家扶1輛新車，將提供社工員家訪或慰問時，載送物資及人員使用。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗家扶中心追贈感謝已故自立青年古木興，22日由古木興的家人代表受獎。（苗栗家扶中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

湯鳳琴指出，50周年慶園遊會收入粗估超過210萬，是歷年最高，且現場民眾捐款踴躍超過37萬元，事前雖擔心疫情影響募款成效，但沒想到民眾非常踴躍，除了感恩社會獻愛，自己內心也是非常感動，另外也感謝企業捐款，信邦電子捐贈獎助學金長達18年，給予經濟弱勢家庭的孩子翻轉未來的機會。

苗栗家扶中心另追贈感謝已故自立青年古木興，古木興年幼時受家扶扶助，長大後回到苗栗尋根，與妻子及家人投入公益，前後捐了獎助學金、公務車，還認養10名國內與5名國外弱勢孩童，另捐贈復康巴士、消防勤務車給新北市，2年前他因病離世，不忘交代女兒延續這份愛，至今仍持續認養家扶15名孩童。

(中時 )