釣魚無非希望釣到大魚，一名老伯日前在河邊釣魚，想不到真的釣到價值75億元的「大魚」，老伯原本在河南安陽的洹河邊（又稱安陽河）釣魚，卻意外釣到一隻「插著四支箭」的烏龜銅像，經鑑識發現，這隻烏龜竟是來自商朝的青銅器，價值高達75億台幣。

「商作冊般青銅黿」極具有歷史價值(圖片取自/保利嘉德專業送拍)

2003年的某一天，老伯意外在洹河釣到一隻烏龜銅像，除了背部有四支箭，還刻有古代文字，由於外觀相當特殊，老伯直覺認為這隻烏龜來歷不小，因此請專家鑑定，想不到竟然是來自商朝的「商作冊般青銅黿」，在歷史上是象徵吉祥的動物。

根據外媒報導，這隻稱作「商作冊般青銅黿（音同「圓」）」，其中「作冊」是商朝史官職稱、「般」是人名、「黿」則是一種巨大淡水龜，主要分布在長江流域以南，專家講解青銅烏龜由來，表示某次商紂王打獵時，意外抓到「黿」，並隨手賞賜給身旁史官「般」，之後般依照黿的形狀，打造青銅像，上面的文字，應該就是般紀載商紂王的豐功偉業。

至於為何插著四支箭，是因為商周時代重視「射禮」狩獵活動，也是皇帝展現君威的活動，根據歷史記載，原本商紂王只用三支箭就抓到黿，而銅像會插四支箭，主要是象徵「能御四方之亂」。而發現青銅像的老伯，最後還是將它交給國家博物館收藏。

(中時新聞網)