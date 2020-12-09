外媒引述知情人士說法指出，DoorDash 8日（周二）股票首度公開上市（IPO）定價調升至每股102美元，籌資33.6億美元，顯示投資人對這家餐飲外送平台業者與整體IPO市場的反應熱烈。

透過IPO也讓DoorDash完全稀釋的市值約達380億美元，比該公司今年6月私募時估值160億美元增逾一倍。

總部位於舊金山的DoorDash為全美最大的第三方餐飲外送業者，由於市場需求熱絡，使得IPO價格一再調升，從最初的75～85美元調至90～95美元，最後再調升至102美元。

(工商 )