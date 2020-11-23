中部驚傳駭人聽聞的2桶屍案件曝光，案情如滾雪球般越滾越大，其中1具桶屍女子僅16歲，據傳積欠討債集團不到1萬元，即遭鐵桶埋屍；另1具50多歲桶屍男子，則是土地糾紛遭殺害。涉案6人遭檢方聲押獲准，而此案其中一位徐姓兇嫌，據傳有軍警身分，徐為2008年間流竄豐原地區某強盜集團首領，犯案手段凶殘。

據傳，10多年前徐姓主嫌所帶領集團成員是有組織性的犯罪集團、分工細密，不但規定犯案時的裝備，連衣服、車牌統一遮掩，四處打劫民宅，是豐原警方的頭痛人物，據傳，徐嫌有軍、警人員背景，不僅如此徐男的前科累累，地方上更有著「光哥」稱號。

另遭殺害的黃姓男子去年被家人報警協尋為失蹤人口，疑遭該犯罪集團帶往太平長龍路山區槍殺，最後在苗栗山區被發現遭鐵桶封屍，太平警方表示，正在查證中。

據悉，刑事局中部犯罪打擊中心日前接獲情資，犯罪集團其中一位成員因良心不安，而向警方透露內情，警方隨即在台中山區與苗栗銅鑼山區挖出兩具桶屍。而犯罪集團則是因金錢糾紛而痛下毒手，詳細犯罪原因仍待警方僅一步釐清。

(中時 )