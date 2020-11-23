蘆洲警分局預計明年搬遷到長榮路新址，交通局表示，舊蘆洲警分局將於2022年6月前拆除，佔地4223平方公尺用地未來入駐哪些單位還在採納意見中。（戴上容攝）

蘆洲區三民路上1.1公頃公園用地翻新指日可待，蘆洲區公所16日發布三民公園將以「白鷺鷥」作為公園主題，新北市府2022年拆除一旁蘆洲警舊址後，將設置多功能大樓，至於入駐哪些單位，新北市府目前尚在採集意見中，地方民代表示，希望設置社會住宅、公幼等公益設施。

舊蘆洲警分局在921地震時嚴重受損，新北市政府於2018年在長榮路上興建新的蘆洲分局暨三民派出所，蘆洲警分局預計明年搬遷到長榮路新址，交通局表示，舊蘆洲警分局將於2022年6月前拆除，佔地4223平方公尺用地未來入駐哪些單位還在採納意見中。

新北市議員李坤城說，蘆洲三民路一帶過往是邊陲地帶，舊址蘆洲警分局和緊鄰的三民公園可作大改造，他希望能入駐社會住宅、設置公托、公幼等。

另針對一旁的三民公園規畫，蘆洲區公所表示，1.1公頃的三民公園，預計使用800平方公尺的空間打造以「白鷺鷥」為主題設計的公園，廠商已設計出6種不同遊戲區，分別為5米高白鷺鷥溜滑梯、多功能爬網結合鞦韆、石頭小憩區、跳跳床、旋轉滑梯和可以讓身障者脫離輔具的支架遊戲組。

李坤城表示，對於有安全疑慮的共融遊具有向公所提出意見，蘆洲區公所回應，廠商將在2周內作調整，目前僅5米高白鷺鷥溜滑梯、多功能爬網結合鞦韆較確定，其他部分則還會再調整。

(中時 )