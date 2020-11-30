高雄市員警遭指控疑似縱放酒駕，29日凌晨，有民眾報案一輛車疑似酒駕停在路旁，員警到場卻質疑報案人「有看到駕駛開車嗎」，將駕駛帶回派出所也沒進行酒測就讓人離開，遭民眾質疑縱放。三民一分局回應，處理流程上「有疏失」，將從嚴咎責相關人員。

29日凌晨，一名楊姓男子發現一輛轎車停在建國、林森路口慢車道上，引擎未熄火且車門打開，駕駛在座位上呼呼大睡，懷疑他酒駕而報警。據ETtoday報導，楊男表示，員警到場後未對駕駛進行酒測，反而不斷問他「哪隻眼睛看到他（駕駛）開車」，讓他感到相當傻眼，並質疑警方疑似包庇酒駕。

警方事後將駕駛林男帶回派出所，林男辯稱車子是朋友開的，他只是在駕駛座休息，之後友人將他接走。事件經媒體披露，三民一分局調查後表示，依據取締酒後駕車作業程序注意事項規定「駕駛人因不勝酒力於路旁車上休息，未當場查獲有駕駛行為者，應補充相關證據足可證明其有駕駛行為，始得依法舉發」，調閱路口監視器，並未拍攝到該地點，無法查證。

此外，據報案人楊姓男子表示，他也沒有目睹林男有開車的行為。但此案員警處理仍明顯有疏失，若是照林男所說是友人駕駛，也應釐清友人身分、實施酒測；此外也沒依規定告發林男紅線違停，將會從嚴從重咎責相關人員行政疏失責任，並加強教育員警熟悉相關作業規範。

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(中時新聞網)