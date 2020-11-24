國民黨祕書長李乾龍上午接受《羅友志嗆新聞》廣播專訪，詢及民進黨收回高雄版圖、關掉中天新聞台後，是否已告一段落，李乾龍認為民進黨一定會繼續把國民黨割喉割到斷，下一個目標應該是新北市；至於國民黨在2022的布局，李說，他很樂觀，14位藍營縣市長連任沒問題，希望在攻下2個縣市。

主持人羅友志詢問，民進黨今年8月15日重新贏回高雄市長，日前通傳會（NCC）不予中天新聞台換照，民進黨結束對國民黨的狠勁嗎？國民黨祕書長李乾龍直言「沒有」，指民進黨一定會把國民黨割喉割到斷。

「接下來的第一個目標應該是新北市」，李乾龍解釋，因為行政院長蘇貞昌2018年敗在新北市，因此民進黨一直想處理新北市；至於新北市長侯友宜於2022年出現危機？李乾龍認為「不會」。

內閣傳言甚囂塵上，詢及蘇貞昌至今不下台，是因為侯友宜掌舵的新北市很穩，必須留待蘇貞昌再戰新北？李乾龍說，蘇貞昌穩不穩，很快就會見真章，大家都在猜，風向球已經出來了。

話題回到國民黨2022年縣市長布局，李乾龍表示，14位藍營執政縣市首長的執政表現，獲得很多市民肯定，他對14位縣市首長非常有信心，尋求連任應該沒問題，且他很樂觀，希望再攻下2個縣市。被問到是台北、基隆？李點頭默認，但補充「這是你（主持人）講的」。

(中時 )