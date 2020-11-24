元元（吳婕安）擁有E罩杯好身材，加上長相甜美、個性呆萌，是不少男性心目中的女神，然而日前好脾氣的她卻罕見動怒，忍無可忍在IG怒嗆：「最近有個噁心的人說跟我有關係，然後說我前男友是誰什麼的，說一堆有的沒的。」更發出3點聲明澄清。

元元在IG限時動態解釋，最近有不認識的人宣稱認識她，還到處亂爆料和她前男友相關的消息，元元氣得提出3點聲明，第一，她前男友不是圈內人、第二，對於胡亂爆料的這位人士，她完全不認識、第三，只有白癡才會相信白癡說的話。

元元在IG怒批造謠的網友。(圖/翻攝自元元IG)

元元怒轟她不知道對方是否在作夢，還是心理有問題，「醜人多作怪？」同時也無奈地說，如果要造謠的話，她大可以說她跟玄彬交往過，「現在的人都這麼噁心？我真的要吐了。」一番重話讓粉絲十分擔心她的狀態，然而在發洩完情緒後，元元很快振作回歸日常生活，分享健身及貓咪的相關動態。

過去元元就曾分享過情史，透露自己因為特別豐滿，每一任男友都是因為她的身材優勢才和她在一起，但有時候穿太貼身，想要小露性感，男友又會因此跟她吵架，讓她忍不住自嘲，「所以分手理由也會是因為胸部。」

(中時新聞網)