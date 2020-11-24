白額雁現身花蓮溪出海口，且一待就是8天。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮生態觀察家與攝影師觀察拍攝記錄，花蓮溪出海口濕地白額雁有5隻。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

入秋以來，伴隨東北季風來台的候鳥，陸續現身於花蓮溪出海口，鳥友驚喜發現，在台灣一直是稀有度冬雁鴨「白額雁」，竟一次現身5隻，且一待長達8天，地方賞鳥人士與愛好攝影者，清晨便守候觀察拍攝記錄，對這群來自遠方稀有嬌客感到驚喜。

白額雁在台灣是稀有度冬雁鴨，鳥友驚喜發現今年已現蹤宜蘭、高雄及墾丁等地，有民眾幸運在花蓮溪出海口發現牠的蹤跡，還一次5隻，擔任計程車司機的彭先生平時愛好鳥類攝影，一發現沙洲上滯留罕見白額雁，天天都來報到守候，雖然天空下著細雨，扛著「大砲」鏡頭鎖定在沙洲上的5隻白額雁，任何動作，都吸引攝影師按下快門拍攝紀錄。

花蓮縣野鳥學會理事長劉國棟說，白額雁在全球數量雖不算少，但台灣確實罕見，近1、2年才陸續被鳥友觀測到漸增趨勢，花蓮則分別在去年10月及今年3月各記錄到1隻，以及目前11月的5隻。

白額雁主要分布在西伯利亞北極海岸、大陸黑龍江、遼寧等地，在台灣屬稀有冬候鳥，每年從北方飛至台灣度冬雁鴨數量很多，體型外觀近似鵝的「雁屬」鴨種罕見，白額雁度冬區域未含台灣，只在天候轉差影響飛行，或候鳥迷途才有機會抵台。

白額雁被誤為鵝，從外觀上難分辨，白額雁俗名花斑、明斑或是大雁，以嘴巴淡紅色、靠近臉部為白色而著稱，食用植物性食物，覓食多在白天，通常天亮成群飛往陸地覓食，中午回到晚上棲息地休息喝水，秋冬季主要以水邊植物，如蘆葦、三棱草及其他植物嫩芽和根、莖，也吃農作物幼苗。

劉國棟說，花蓮溪口濕地自然生態豐富，近年在各界努力保護下，維持好的生態環境平衡，也吸引候鳥陸續進駐，期待民眾一起努力，重視濕地重要性，盡量不要干擾及汙染濕地，讓野生鳥類進來，「溪口濕地顧好，才能有較多機會看到豐富的鳥類生態。」

有民眾也幸運在花蓮溪出海口發現白額雁蹤跡，還一次5隻，吸引愛好鳥類攝影者守候捕捉畫面優姿。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

(中時 )