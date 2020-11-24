民眾車輛失竊，雲林縣警局台西警分局火速破案。（台西警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣警局台西警分局橋頭派出所23日接獲民眾報案自小客貨車遭竊，員警調閱監視錄影帶以車追人，不到4小時就在台西鄉1處產業道路找到失竊車輛並逮捕竊嫌，24日遭竊民眾前往警分局表達感謝之意，對於員警火速破案讚不絕口。

橋頭派出所所長吳明彰23日獲報民眾自小客貨車遭竊，立即召集警員組成專案小組，調閱周邊監視器系統，發現竊嫌為1名年輕男子，騎著腳踏車前來竊取，竊得自小客貨車後多次開車往返斗六、虎尾等地。

警員王明泉、潘慶翰於23日下午4點許在台西鄉蚊港村產業道路發現失竊車輛及竊嫌，立即由吳明彰帶隊查緝，並通報警分局勤務指揮中心調派線上警力攔截圍捕，前後包夾配合支援優勢警力，順利將竊嫌逮捕到案。

縣警局長朱宗泰與台西警分局長張文峰、警友顧問團團長康正宗，24日前往橋頭派出所慰勉有功警員，對於警員齊心神速攔截圍捕、發揮合力勤務效能，成功破獲汽車竊盜案予以鼓勵。

(中時 )