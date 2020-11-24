據共同社報導，日本外相茂木敏充與來訪的中國國務委員兼外長王毅24日在東京舉行會談。在會談中，鑑於中國公務船進入尖閣諸島（中國稱釣魚島）週邊的日本領海，茂木敏充要求王毅做出積極應對。但在會後聯合記者會上，王毅就日中圍繞尖閣諸島（釣魚台列嶼）的對立強調中方主權稱，中方的立場是明確的，我們當然會守護本國主權。

另外，王毅在聯合記者會上，針對日中防務部門間的相互通報機制「海空聯絡機制」透露，就年內開設緊急時連接幹部的熱線達成了一致。

24日會談伊始，雙方就加強新冠疫情對策合作達成了一致。茂木敏充並透露，雙方同意11月內恢復日中之間的商務相關人士往來。

這是菅義偉新內閣組建之後，中國政府高官首次到訪日本。在會談中，日方計劃就廣泛議題與王毅交換意見，其中包括新冠病毒應對措施、重啟日中商務人員等的往來、美國總統大選後的國際局勢等。

在此之上，日方還將與王毅確認為構建穩固的日中關係，持續進行首腦互訪以及高層對話的重要性。

共同社還報導，日本政府為了在中國湖北省武漢市開設駐外公館，已全面進行籌備。日中外交消息人士透露稱，力爭在今後2年以內實現開設。由於日本曾經從全球首個新冠疫情蔓延地武漢實施了撤僑等，開設勢頭高漲。

外交消息人士透露，當地日企相關人士構成的武漢日本商工會今年夏季向北京的日本駐華大使館提出要求開設總領事館。武漢市有關部門也開始就具體地點展開了討論。這將是中國本土的第6個日本總領事館。

此前也討論過在武漢設置總領事館。由於新冠疫情蔓延，北京的大使館館員為撤僑赴當地負責應對。也考慮到這一因素，日本政府將武漢視作了應該優先設置駐外公館的地點。

今後，日本政府將在當地設點，完善總領事館機制。美國和韓國在武漢設有總領事館。

(中時 )