美股周二（24日）開盤延續之前漲勢，道瓊工業指數首次突破3萬點大關，一度來到30116.51，收盤30046.24 點，刷下歷史紀錄。川普（Donald Trump）為此特地在白宮召開記者會，表示這是他任期內第48次創新高記錄。

據《CBS》、《aljazeera》報導，道瓊指數破記錄，標普500指數也創下新高，上漲近60點或1.6％，收3635。納斯達克指數在交易日結束時上漲1.31％，蘋果，微軟，亞馬遜、臉書、特斯拉和谷歌母公司Alphabet等巨頭的熱門指數都上漲了1％以上。

川普稍早在道瓊突破3萬點大關後，立刻召開記者會表示，這是一個前所未有的「神聖的」數字，就算疫情如此嚴峻，但道瓊表現還是相當亮眼。他並稱這是他任內第48次，也是今年第9次突破的數字。

川普的態度從強勢轉為感性，少見的表示感謝他的團隊，還說恭喜每一位美國人，大家都是無可取代的。陪同他一起出席記者會的副總統彭斯（Mike Pence）則僅僅站在身後，沒有特別發言。

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(中時新聞網)