澳洲航空開第一槍！國際旅客未來搭機前，須出示已接種新冠疫苗證明，引發網友熱議，許多人認為這算是意料之中的事情，感覺明年開放國際往來應是靠這種方式，另也有人擔心地說「很怕沒得打」。

根據外媒《BBC》報導，澳洲航空公司（Qantas）的執行長喬伊斯（Alan Joyce）表示，未來將要求國際旅客搭成澳航航班前，必須先出示已接種「新冠疫苗」的證明，並稱此為「必要措施」，至於國內航線是否比照辦理，將視疫情發展而定。

此消息被分享在PTT上，引發網友熱議，「打了新冠病毒疫苗，是不是就擁有了新冠病毒的基因？」、「預料中的事情，到時候看國人這麼出國商辦」、「爽啦！開第一槍了」、「疫苗打完要一定時間才有保護力，所以還要提前打」、「很怕沒得打」、「這算是意料之中，明年大概就是用這種方式開放國際往來了（我得自費打）」、「快把打疫苗免隔離變成國際標準」。

而衛福部長陳時中14日出席「2020國際生醫智能加速器計畫」頒獎活動受訪時表示，在防疫需要範圍內者一定是公費施打新冠疫苗，但是防疫有先後順序，如果民眾不在接種公費疫苗的範圍內，但又有個人出國的需求，則必須要自費施打。

(中時新聞網)