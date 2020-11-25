一名媽媽帶著2個小孩搭捷運，途中起身確認站名，原先的座位就被一名年輕女性坐走，讓她忍不住發文抱怨「叫你起來還不起來...就祝你坐到屁股爛掉。」引發網友熱議，許多人傻眼直呼，捷運何時有對號座？所以未來看到有人起身，還得先確認他是要看站名還是要下車嗎？

網友在臉書社團《爆怨2公社》分享，帶著兩個小孩搭捷運，過程中站起來看了一下站牌，兩個孩子都還坐在旁邊的位置上，結果一名穿著牛仔褲、戴著帽子和耳機的年輕女性竟然就直接卡位、坐走原PO的座位。

突如其來的狀況，讓原PO傻眼直呼，「搞什麼東西？叫你起來還不起來。算了！懶得跟你計較！就祝你坐到屁股爛掉。」貼文也立刻吸引上百位網友留言，「完全可以理解你的怒」、「也許人家身體不舒服就別計較了」、「雖然他可以坐，但正常人是不會這樣還坐下的，臉皮真厚」，並建議她下次可用手機查站名，就不用起來看了。

但許多網友看完此文卻狂酸，「你的位置？你是不是忘記是搭捷運，而不是買對號座票搭火車」、「椅子你的？捷運有對號座？」、「這是釣魚文吧」、「現在的人是怎麼了？什麼都要PO網？」甚至有人不滿地說，「以後看到有人離開座位，都應該先詢問他是看站牌還是要下車囉？」

(中時新聞網)