全球工控儲存及記憶體領導品牌宇瞻科技(8271)發表CoreSnapshot秒速SSD備份復原技術，為可透過雲端或頻外管理(Out-Of-Band)一秒解除系統無預警損壞的即時解決方案。

有鑑於5G高速連網應用及AIoT邊緣設備的快速發展，設備系統運作過程可能因在極端環境或受到駭客的惡意攻擊，宇瞻科技CoreSnapshot可立即為如自動化工廠、POS機或KIOSK等設備服務商，解決儲存裝置因系統或軟體無預警運作異常或因勒索病毒造成重要資料被加密而停機導致重大營運風險或損失等問題。

宇瞻科技獨家開發CoreSnapshot韌體專利技術，提供SSD一秒完成整顆磁碟備份和還原。CoreSnapshot運用獨特的磁碟快照技術，於資料寫入時不影響系統運作下進行完整備份。當企業設備資料發生錯誤或損壞時，可立即簡易透過軟體或硬體觸發，秒速將備份資料即刻完整恢復運作。

當工業電腦設備狀態偵測無預警的藍屏當機（BSOD）狀況下，一秒觸發CoreSnapshot恢復系統運作，立即解決如：自動化工廠無預警停線、自動櫃員機系統錯誤或駭客勒索病毒攻擊、數位廣告看板藍屏、POS機或KIOSK當機…等緊急狀況，解決當機停線造成的重大營運損失。

宇瞻科技CoreSnapshot秒速SSD備份復原技術，適用SV25C Cloud SSD系列，可搭載各種固態硬碟外型規格及容量，並整合硬體、軟體、雲端及BIOS等策略夥伴，除可在SSD儲存裝置系統（Client）端運作外，亦可透過如：公有雲、私有雲、頻外(Out-Of-Band)以及BIOS做遠端軟硬體觸發，依不同應用場域需求提供SSD即時救援最佳解決方案。

對企業來說，因系統無法正常運作等待派工救援而造成的營運損失難以彌補，若能藉由CoreSnapshot一秒解除企業系統災難損壞，讓系統管理更全面，將更能發揮AIoT邊緣設備最大效益。

(工商 )