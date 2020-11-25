不論是情侶、夫妻，總是有「不能碰觸的話題」。一名人夫指出，日前與妻子出門逛街，妻子示意他，有一名長髮熱褲辣妹正朝他們走來，沒想到他隨意附和2字，竟換來睡地板的下場。

原PO於《爆怨2公社》發文指出，他和老婆逛街時，迎面走來一名長髮熱褲辣妹，此時，妻子突開口「老公你看...那個女的腰好細，腿也比我的還細，好正好羨慕哦！」由於原PO當時正低頭滑手機，隨意瞄了一眼後並附和「嗯啊！」

話才說完，原PO頓時感到有股寒意來襲，妻子下秒直接怒罵「X的嘞！還嗯啊？晚上你給我睡客廳地板，記住是地板！」他無奈地說「看也是妳叫我看的，說也是妳在說的，比也是妳在比的，我又掃到颱風尾中槍了。」隨後他更以哀怨的口吻說「不說了！要變天了，得多買一件棉被了，不然會感冒……。」

文末更提醒眾男人，走路真的不能滑手機，一不小心會被妹子給陷害，並大嘆人「生好難！查甫郎欸甘扣誰人知（台語）。」

不少網友看了這段經歷後，紛紛笑道「看是叫你看但不能亂回應」、「老婆面前不能說真話的」、「要慣性的回，有嗎？哪裡？」、「隨堂考不及格」、「求生慾不夠強，應該平時過的蠻愜意的」、「你中招了」、「小朋友才睡地板」。

(中時新聞網)