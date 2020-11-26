台東縣議員林威志涉嫌詐領助理費，25日晚間被檢調約談，26日上午檢方以有串證之虞向法院聲請羈押，法院審理後裁定100萬元交保。

法務部調查局台東縣調查站25日上午前往台東縣議會林威志辦公室搜索，並約談助理；同日傍晚林威志接獲通知前往調查站接受約談，25日深夜林威志被移送到台東地檢署複訊。

林威志同意夜間偵訊，並提供多名助理名單；但檢調發現其助理實際領到助理費與林所提供的資料不符，因此檢方向法院聲押，法官開聲押庭後裁定100萬元交保。

(中時 )