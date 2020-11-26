台東縣議員林威志涉詐領助理費 檢聲押、法院裁定100萬交保 10:342020/11/26 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣議員林威志傳出疑涉詐領助理費，經檢調約談後，檢察官26日早上向法院聲押。（翻攝自林威志臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣議員林威志涉嫌詐領助理費，25日晚間被檢調約談，26日上午檢方以有串證之虞向法院聲請羈押，法院審理後裁定100萬元交保。 法務部調查局台東縣調查站25日上午前往台東縣議會林威志辦公室搜索，並約談助理；同日傍晚林威志接獲通知前往調查站接受約談，25日深夜林威志被移送到台東地檢署複訊。 林威志同意夜間偵訊，並提供多名助理名單；但檢調發現其助理實際領到助理費與林所提供的資料不符，因此檢方向法院聲押，法官開聲押庭後裁定100萬元交保。 (中時 ) #林威志 #詐領 #助理費 #法院 #羈押 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 涉貪2028萬助理費 新北議員遭訴 04:102020/11/24 地方新聞 基市府公務員收快單費 涉貪遭訴 04:102020/11/25 地方新聞 基市府官員涉貪 收上百萬「快速單」遭訴 15:372020/11/24 社會 台東縣議員林威志疑涉案 前往調查站接受約談 19:422020/11/25 政治 全家七堵門市開出千萬大獎 4組20萬獎項消費均不到百元 17:312020/11/25 財經 男不滿NCC不予中天換照噴漆抗議遭檢聲押 北院裁定2萬交保 14:462020/11/24 社會 詐騙集團臉書加好友搏信任 以假投資、假網拍得手700萬 12:562020/11/25 社會 誣陷他人持毒 王浩宇竟請民進黨御用律師想翻案 網狂酸無恥 10:012020/11/25 政治 詐騙新手法！冒充持卡人修改個資 綁電子支付盜刷200萬 17:082020/11/25 社會 爸爸逼死我1／「明星教會」牧師誆投資緬甸土地 女碩士「連生活費都沒有」慘死 07:562020/11/25 社會 社會熱門新聞 用路人遇車禍事故 中警教5字訣 - 社會 她花6百萬買下台中凶宅 3年後轉手 男付完錢才知真相崩潰了 - 社會 爬高雄柴山也會失蹤？內行人：「怪點」很多 - 社會 硬上酒店妹掰是情侶 熟客因「9字簡訊」GG 了 - 社會 強灌母女毒酒後色男狂揉母胸 女兒毒發癱軟淚眼目睹崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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