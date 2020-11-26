中職近日因自由球員規章大轉彎，讓球員無所適從，球員工會發聲吐苦水，強調近年來知道規章有問題，但卻沒有管道能與球團、聯盟共同討論，周思齊身為中信兄弟球員、球員工會理事長，感嘆希望聯盟要不到問題才想要解決，「這傷害的是彼此。」

女足成立職業工會，周思齊身為中職球員工會理事長也前來站台，被問到近日聯盟的規章解釋反覆，周思齊表示中職規章是需要檢視的，「多年來一直跟聯盟、球團反應，規章有問題、漏洞或解釋不清的模糊地帶，像今年羅力條款、彈力球、還有本壘攻防戰的補述再補述，這都是規章的問題。」

周思齊表示球員工會有發現規章解釋不全面，早在多年前就詢問聯盟，是否能讓工會代表參與會議，「希望共同檢視規章的問題一起討論，但都沒有得到正面回應，這真的很可惜，我們是球員代表，想跟聯盟去討論這些大問題，希望不要碰到問題才解決，這傷害的是彼此。」

例如今年球季最大爭議便是中信兄弟與樂天桃猿的本壘攻防戰，當時捕手陳家駒是否算是阻擋壘包，之後聯盟的解釋無法服眾，周思齊也從這個判決看到未來的隱憂，「如果捕手沒有把這分擋下來，或是跑者沒有攻下那一分，也許看起來只有一分，但累積下來可能在年底談薪過程跟空間會有困難，雖然是小事，但能累積到更大的事情，比如合約。」

周思齊強調目前沒有跟聯盟達成可以參與規章修訂或探討的共識，雖然周思齊以及球員工會近幾日多次在臉書上表達訴求，不過昨日聯盟仍以「不予回應」來作為回應。

(中時 )