「台劇女神」吳婉君因本土劇走紅，首次錄外景節目就獻給中視《飢餓遊戲》，她坦言錄影前一天甚至壓力大到失眠，早上6點半的車，半夜2點多就醒來，十分擔心自己效果不好，會給節目扯後腿，但因同集有她熟悉的Junior、璟宣等，才讓她安心接下通告。外景節目十分考驗藝人體力，因受過八點檔訓練，她自認體力很好。

吳婉君首登《飢餓》就遇上特別企劃「狼人殺特輯」，狼人必須在遊戲中神不知鬼不覺完成秘密指令，讓眾人開啟超敏感的神經戰，來賓所有動作都被放大檢視，連Nono都忍不住喊：「不要玩這個了，好累喔。」身為演技派的吳婉君更是孫協志懷疑：「婉君這種第一次來沒有什麼太多反應的，最可怕！」但她透露其實自己根本不知道怎麼玩，演技完全派不上用場，「真是太虧了」。遊戲最後投票時，超燒腦的心理戰對決，讓她忍不住直喊：「我真的好無助。」

吳婉君認真玩遊戲。（中視提供）

八點檔殺青後，吳婉君便犒賞自己和朋友們到處遊山玩水，時常在個人臉書大秀超完美身材，讓粉絲們大飽眼福，但她坦承本身食量很大，很常吃東西，自己維持身材的祕訣就是搭配飲食控制：「不必餐餐忌口，但也不能都吃高熱量食物，截長補短的概念。」而她錄完《飢餓》當天一收工，就在臉書PO出珍珠奶茶的照片，表示因餓太久，本來想要收工後大口吃肉喝啤酒，「但我現在只想舒服喝著無糖珍奶，一杯珍奶就滿足」。

對錄影前要禁食12小時，還得闖關成功才能吃東西的遊戲規則，她表示非常不容易，「我4個小時就要吃一次東西」。馬上被身為奶爸的許孟哲笑虧：「妳是嬰兒喔。」因為沒吃東西加上錄前一天又失眠，她很擔心如果昏倒怎麼辦，沒想到經紀人只回她：「妳有帶健保卡嗎？」讓她哭笑不得，更表示自己十分佩服主持群，不只親身體驗到外景節目的辛苦，也見識到王仁甫玩起狼人殺遊戲互鬥心計的最高境界。《飢餓遊戲》中視周日晚間8點播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。

(中時 )