新北市第3座紙圖書館「紙圖書館」今（26日）於中和區積穗國小啟用。（葉書宏攝）

新北市第3座紙圖書館「紙圖書館」今（26日）於中和區積穗國小啟用。（葉書宏攝）

新北市第3座紙圖書館「紙圖書館」今（26日）於中和區積穗國小啟用。（葉書宏攝）

新北市第3座紙圖書館「紙圖書館」今（26日）於中和區積穗國小啟用。（葉書宏攝）

新北市第3座紙圖書館「紙圖書館」今（26日）於中和區積穗國小啟用。（葉書宏攝）

新北市第3座紙圖書館「紙圖書館」今（26日）於中和區積穗國小啟用，新北市議員陳錦錠、金瑞龍、游輝宂及張志豪助理、張維倩助理、邱烽堯助理等共襄盛舉。積穗國小校長范振倫表示，非常感謝在地企業正隆紙業回饋地方文教資源。啟用後，可愛的紙桌椅為校園增添了許多美意。

范振倫表示，感謝在地企業正隆紙業回饋地方文教資源。啟用後，可愛的紙桌椅為校園增添了許多美意，紙展示架讓每月主題書展能夠更加醒目，也讓全體師生更能深刻體認「環境保護教育」的重要性。讓「紙圖書館」成為孩童在校園中最喜歡停留駐足的地方，讓孩子愛上閱讀。

正隆關懷兒童基金會執行長李春和表示，正隆結合大園汽電共生公司和山隆通運公司秉，持「在地出發，回饋鄉里」的精神，2014年起開始將紙廠材料和設計資源注入建設紙圖書館，讓學童接觸紙、喜歡閱讀、打開心靈視野。

值得一提，學生們也參與紙展示架與紙樹的組裝，及體驗「紙有創意最有趣」DIY活動。四年級學生黃胤芯表示，一進到DIY會場，全班很好奇，一個紙卷和紙板能激蕩出什麼火花呢？原來，這正是大家桌上常見的紙筆筒。

三年級學生羅楷瀚說，看見許多紙類物品，竟然能從一片瓦楞紙變成立體的生活用品，讓我大開眼界；另外，二年4班學生蔡沛希發現整間圖書館都是紙做的，還有許多紙製的裝飾品，而且擺放書籍的方式和一般圖書館不一樣，可以馬上找到自己想看的書，讓她很想每天都進去圖書館閱讀。

(中時 )