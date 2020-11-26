夜深人靜驗屍時，死者竟然發出一聲「嘆息」，這種事情你相信嗎？這不是靈異故事，而是法醫的真實經歷！

「一次和同事進行檢查，固定好證據後我們把屍體放下來，剛一鬆開繩索，忽然耳邊就傳來了死者的一聲『長嘆』！」，據大陸中新網報導，張鵬雨是大陸成都市公安局青羊區分局的一名女法醫，法醫生涯10多年，見過形形色色的死者。

其中最讓她印象深刻的是一起上吊輕生案件。當時她和同事深夜處理這起非正常死亡案件時，聽到了死者的「嘆息」。當時除了她和同事，其他人都隔離得遠遠的，心中晃過一絲恐懼後，張鵬雨和同事專業地這個現象進行記錄。

張鵬雨說，如果是普通人碰到這種情況，應該會雙腿發軟、奪路而逃，但實際上這是很難得一見的屍體徵象之一：屍體開始腐敗，產生腐敗氣體，由於繩索壓閉頸部氣管，氣體無處釋放，等繩索一解下來，自然就開始「嘆氣」了。

還有一次，一具被砍得面目全非的無名男屍，需要將臉部縫合好後進行圖像恢復，以便尋找當事人身份。張鵬雨除了要將臉部皮膚用鑷子一片一片翻起來整理平齊，還要用棉花將被砍碎的顴骨一點一點墊起來，才能做到最大程度還原。

「那一天我不知道自己縫了多少針，心裏崩潰過多少次，是怎麼過來的。」張鵬雨回憶，那天她進手術室的時候是早晨，出來的時候已經是深夜了，整整一天沒有喝一口水，沒有吃一點東西，甚至沒有挪動過站立的位置。

(中時新聞網)