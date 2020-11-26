中職昨日公布自由球員名單，今年共有6人提出，不過對於自由球員制度聯盟有了新解釋，各隊（含母隊）只能簽2名自由球員的情況下，市場流動出現困難，喪失自由球員的本意，球員工會早在多年前就提議效仿日職實施自由球員分級制度，去年韓職也跟進日職採分級，工會向聯盟喊話現在的制度對球員不公平，應該要做出修正。

今年中信兄弟、富邦悍將、統一獅陣中各有2人行使FA權利，但在聯盟對於規章的新解釋下，等同這三隊簽回自家球員後，就沒有空間能在自由市場上爭取其他球員進行補強，且未來球員想提出FA，還要顧及是否有其他隊友提出，或是顧及母隊權益，這都會導致球員「不敢提」。

球員工會祕書長趙子維今日出席女足成立球員職業工會記者會，他也對此提出意見，「去年底知道韓職開始模仿日職走分級制度，這也是我們對中職自由球員制度最大的建議，只有這樣才能真正體現自由球員，不然敢提的沒有人要、不敢提的永遠在原地。」

日職最早採用自由球員分級制度，分為A、B、C三級，A級為各球團年薪前3名、B級為年薪4到10名，C級則為11名後，依不同分級採不同的補償規定，A級為年薪80%或年薪50%加28人保護名單外球員、B級為年薪的60%或年薪40%加球員，而C級則不用任何補償。

韓職則從去年開始跟進分級制度，分法與日職略有不同，A級為近3年平均年薪加上激勵獎金，在球隊前3、聯盟前30名列者，B級為球隊4到10名、聯盟31到60名，C級則為剩下之球員，其中A級將要付巨額補償金，為年薪的300%或是年薪200%加球員。

球員工會早在4年前「球員工會踹共-神秘的中華職棒規章」就針對不同中職規章進行檢視及探討，其中也對自由球員制度提出看法，當時就給出「降低自由球員年限」、「建立自由球員補償金分級制度」、「明訂保護名單及球員換約時間辦法」、「再次取得自由球員資格者可縮減補償」等建議，不過根據工會說法，即使這5年來工會針對不同議題對聯盟、球團提出建議，但都是「沒有回應」。

中職目前採用的是不分級制度，全額轉隊費皆為選手年薪的125%，對於非看板球星來說較沒有流動空間，趙子維說，「球團有錢也不敢買球員，球員同時也不敢申請，那這自由球員制度一點意義都沒有。」

趙子維認為聯盟並不瞭解自由球員的意義，「這除了要鼓勵市場流動之外，最重要的是讓原本不公平的制度能透過自由球員變公平，不公平是指簽約金保障球團8、9年的議約權在手上，這是不公平的，在這不公平的基礎上應該要慢慢開放球員去爭取，但是現在中職連一點點都沒有開放。」

(中時 )