中職球員工會近日砲火猛烈，直指中職聯盟規章不完善，讓球員無所適從，而球員工會也透露，中職會長吳志揚上任後答應要與工會間有定期交流，但僅有剛上任時有做到，後來卻沒有管道能反應需求，聯盟無作為，讓工會沒能保障球員權益，有不少委屈。

女足成立職業球員工會，中職球員工會也派代表參加站台，其中近日球員工會與中職聯盟有隔空喊話，中職球員工會秘書長趙子維透露工會其實多有作為，只是都沒能得到中職聯盟的回應。

趙子維提到，吳志揚剛接下中職會長一職時，球員工會曾提出「急迫事件仲裁制度」與「成立勞資部門」兩大訴求，而工會也感謝吳志揚針對薪資仲裁有所作為，但爭議仲裁尚未完善，此外「成立勞資部門」更是多年來毫無回應。

趙子維表示，現在美、日、韓職棒聯盟都有勞資部門，他認為協調勞資關係是由聯盟成立的，即使沒有辦法成立，也應該要跟工會間有定期會議，「我記得一開始會長有答應，但幾年下來只有一開始有交流，但之後完全沒有任何正常管道可以將需求反應給球團或聯盟，這是工會最大困境。」

趙子維也提到工會不想走到團體協商這一步，因為是最好卻最不得已的手段，「團體協商大家會惡言相向，而且小議題可能會拖一、兩年，不但曠日廢時，且認為聯盟、球團有在拖延，因此不認為團體協商能解決中職這麼多的問題，所以希望有更直接給建議的管道。」

中職制度對球員影響深遠，趙子維也說周思齊剛接下球員工會理事長時，希望自由球員制度能更完善，甚至期待球員薪資能上看百萬，「但現在就是沒有辦法，有很多委屈。」

(中時 )