中職自由球員規章解釋有出入，昨日政策急轉彎，統一獅原本有3位球員提出FA，因為各隊最多只能簽下2人，導致統一獅王鏡銘將FA宣告撤回，截自今日下午沒有其他球員遞交撤回FA申請，因此今年最後有6名球員申請，包含中信兄弟張志豪、周思齊；統一獅陳鏞基、傅于剛；富邦悍將林宥穎、賴鴻誠，仍創下史上最多人。

今年有些球員想趁機試探自由市場，看看自己身價能到多少，也有些球員因應味全龍擴編選秀，用「技術性FA」來讓18人保護名單有更多空間，種種原因讓今年季後自由市場特別活絡，但聯盟規章解釋不清反而成為主角。

昨日聯盟致歉，今年行使自由球員權利的選手在8名以下，因此各隊最多只能簽2人，但原本母隊不包含在內，因此聯盟昨日致歉，認為這樣會讓「戰力失衡」，而改為不論是否為原球團之球員，各隊都只能簽2人。統一獅最受影響，因為他們加上王鏡銘共有3人提出，這樣獅隊一定有1人會離開統一獅，也因此聯盟同意在今日下午5點前申請撤回，王鏡銘今日提出撤回申請，此外並無人撤回。

但自由球員本意除了提升球員價值之外，也是為了各隊能補強而存在，但如今統一獅、中信兄弟、富邦悍將已經「額滿」，如果球團想簽回提出FA的2名球員，將沒有空間在自由市場爭取他隊球員，除非味全龍或樂天桃猿出手搶人，被簽走的球隊才有名額去簽其他人，又或是3隊想要放棄自家球員，空出空間搶別的球員、但如此一來反而失去自由球員本意，球員往後在提出時反而更多顧慮，成為一個無形的阻礙。

而稍早王鏡銘粉絲團則由其經紀公司百世博娛樂發文，向昨日「聯盟再度滾動規章解釋當兒戲」一文致歉，表示感謝聯盟及會長站在球員生涯發展的角度來思考，讓大家在這次執行FA申請，給予球員有重新選擇撤回的機會。

(中時 )