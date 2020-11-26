阿根廷足球傳奇 馬拉度納逝世 22:302020/11/26 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿根廷傳奇足球明星馬拉度納（Diego Maradona）25日因心臟病逝世，享年60歲。馬拉度納11月初才接受手術移除腦部血栓，復原狀況良好。馬拉度納在足球史上寫下傳奇的一頁，他在1986年憑「上帝之手」，帶領阿根廷奪下世界盃冠軍。 (工商 ) #傳奇 #馬拉度納 #阿根廷 #逝世 #足球明星 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬水龍逝世5周年 陳中申憶梆笛 19:432020/11/25 生活 62歲公主熱戀25歲小鮮肉 結婚1月心碎逝世 17:432020/11/26 國際 馬拉度納辭世 巴西球王比利：盼未來在天上相聚 06:082020/11/26 體育 「跨」出障礙 金牌許樂6度打破聽障總會世界紀錄 13:512020/11/26 體育 開深V上肩全露 IU曝首張寫真形象照美到發光 22:002020/11/25 娛樂 noovy客語集訓賣萌不怕苦 阿公逝世當天來回台日 21:242020/11/25 娛樂 CHINA變小了！提升台灣辨識度 華航新貨機LOGO縮小 10:392020/11/26 財經 捷運路網納豐原 盧允任內定出 04:102020/11/26 地方新聞 八卦山上大佛旁蓋旅館重新出擊 1.5公頃研議BOT或招租 19:142020/11/26 生活 足球》阿根廷傳奇球星馬拉度納過世 享壽60歲 01:172020/11/26 體育 體育熱門新聞 NBA》好搶手！美媒爆5支強隊都要葛倫羅賓生 - 體育 NBA》談加盟湖人 馬克蓋索：為了再奪一冠 - 體育 《時來運轉》他買足球正確比數 樂透抱回1650萬 - 體育 NBA》簽肥約嗆前女友 伍德：落選後就被甩了 - 體育 NBA》重返老東家！懷塞德回國王簽1年短約 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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