阿根廷傳奇足球明星馬拉度納（Diego Maradona）25日因心臟病逝世，享年60歲。馬拉度納11月初才接受手術移除腦部血栓，復原狀況良好。馬拉度納在足球史上寫下傳奇的一頁，他在1986年憑「上帝之手」，帶領阿根廷奪下世界盃冠軍。

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