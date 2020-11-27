立委楊瓊瓔及議員羅永珍聯合服務處邀集相關單位會勘潭雅神綠園道，爭取和平場站附近增設照明設施及表演空間。（王文吉攝）

台中市潭雅神綠園道每年吸引400萬遊客人次造訪，但和平場站附近入夜後光線昏暗，且缺少表演空間，民眾質疑觀光配套不足，更憂心治安死角。立委楊瓊瓔及議員羅永珍聯合服務處27日邀集相關單位會勘，觀光旅遊局及養工處允諾明年2月底前增設照明設施及表演空間。

潭雅神綠園道是台中知名自行車專用道，沿途行經潭子、神岡、大雅，全長14公里，尤其是和平場站附近更是IG爆紅的人氣打卡點，每年約有400萬遊客人次到此騎乘遊憩。

山皮里長陳勝泧卻發現，沿線缺少表演空間及車道路燈不足，入夜一片黑漆漆，台南擄人命案殷鑑不遠，「難道要發生憾事，才用人命點燈嗎？」羅永珍說，自己實地查看，晚上雖有照明設備，似乎仍不足，騎乘自行車相當危險，市府有責提供安全的騎車環境。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，潭雅神綠園近年經市府整建，已成為辦理各項活動的場所，適合親子休閒騎乘共遊，建議增設社區居民及社團表演的小舞台，讓綠園道發揮休閒功能，也達到建設鄰里公共設施的目的。

觀旅局專門委員葉慶隆及養工處長彭岑凱允諾增設照明設施及表演空間，會尊重社區需求，希望趕在明年2月底前完工，市府將繼續秉持「做得更好，過得更好」為民服務的精神，打造台中做為宜居城市的優質社區生活環境。

(中時 )