最近，大陸國有企業接連傳出債券違約連環爆的消息，成為社會輿論的焦點，也令投資人擔心此次效應將持續到明年，不過，有分析師指出，隨著殭屍企業被淘汰，從長遠來看，這可能是一件好事。

根據《CNBC》報導，投資者通常認為有國家支持的企業較為安全，因考量大陸政府的「隱性擔保」，會拯救那些陷入困境的企業，然而最近幾周發生的一系列國企違約事件，卻對這一假設提出了挑戰。尤其，這當中不少是「AAA評級」的企業，如礦商永城煤電、晶片製造大廠清華紫光，以及現已被降至CCC評級的華晨汽車集團。

報導指出，研究機構CreditSights分析師在周一的報告指出，再次提醒市場參與者，並非所有國營企業都有相同待遇，一些較不屬於戰略重要產業的國企，或是偏離其核心事業的國企，可能就得不到大陸政府的救助。

傑富瑞（Jefferies）分析師在周四報告表示，儘管大型國企的違約事件在短期損害了市場情緒，但就長遠來看，適度讓一些殭屍企業倒閉，將可使銀行及投資者受益。對銀行而言，淘汰一些問題企業，有助於他們及早發現風險，並為這些風險選擇優質擔保品。

CreditSights認為，整體而言，一些國企的破產及違約，是健全運作市場的一部份，是為了避免更廣泛的危機，如此一來也能走在一個相對受控的軌道。這家研究公司解釋聲稱，讓「不可行的實體」倒閉，能夠釋放出更多資源、促進創新，為大陸注入更大的經濟活力，同時減少國企裡的殭屍企業。

報導並強調，儘管大陸當局近期已對各種「逃廢債」的行為誓言「零容忍」，也無法阻止更多國企違約。CreditSights便表示，這不會是在岸債券首次違約引發擔憂，也不會是最後一次，但最終仍相信大陸具有政治意願及決策能力，可以將市場導回穩定的狀態。

評級機構惠譽（Fitch）在上周一份報告指出，在大陸資金狀況可能趨緊的背景下，國企違約的案件可能會在2021年微幅上升。

(中時新聞網)