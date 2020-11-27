北市議員林穎孟日前才被爆出詐領助理補助款，與辦公室主任發生糾紛，遭助理控訴慣老闆、假面甜心，27日下午林穎孟帶律師，與多名駐衛警到市議會辦公室，對峙要求解僱2名主任。對此，林穎孟辦公室主任吳香君、林家宇兩人表示，今天大陣仗施壓後，被強制帶離辦公室，研議提起訴訟。

吳香君表示， 原本在12月7日進行勞資爭議調解，今天下午無預警有自稱受林穎孟委託的律師進辦公室，要求辦公室主任林家宇、吳香君，限期離開辦公室，因為他們主張解僱即刻生效，現場就被要求立刻收拾東西離開辦公室。

吳香君認為，勞資爭議調解期間 其實是不能解僱的，何況12月7日進行調解，不理解林穎孟大陣仗到辦公室施壓解僱是什麼用意，之前還說要用心解決溝通，但其實沒有。

林家宇表示，律師一蓋不回應任何提問，僅稱今日不是法律質詢，念完一長串聲明後就說「解僱生效」。林指出，整個過程很倉促，沒接到事前通知，馬上就限期東西帶走，他們找了3個律師，以及自己另外助理，甚至叫了警衛來處理，最後被強制帶離。

林家宇強調，接下來依法辦理，12月7日一樣會出席調解，接下來也會研究如何跟勞動法庭主張我們的訴求，打算之後直接走法庭訴訟解決。

針對助理主張調解期間不能解雇，林穎孟委任的黃姓律師表示，依照法律規定，調解期間不能解雇，是因不能以用申請調解的事由為解雇理由，這次林穎孟選擇解除雙方雇傭關係事由，與雙方協商勞資事件完全無關。

(中時 )