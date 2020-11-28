日前舉辦校慶時，才因開進40台超跑及賽車女郎進校園而引起全國矚目的彰化建國科技大學又有驚人之舉。PTT（批踢踢實業坊）有網友貼出，該校進修部27日晚間舉行迎新舞會，竟然出現四名身穿黑色比基尼的火辣女郎，表演勁歌熱舞外，還邀請學生上台坐在椅子上，圍繞著他磨蹭全身，現場簡直HIGH翻天，校方獲知後急澄清，5名男女都是表演者，但表演內容確實不妥，未來將嚴禁類似狀況發生。

建國科大迎新「4比基尼辣妹猛蹭1男」，比夜店更HIGH惹議。(翻攝自PTT)

昨天晚間，有網友在PTT看板貼文，標題以「驚！建X科技大學把學校果真當成夜店玩…」，還附上猶如夜店般的火辣照片，立刻引起網路熱議。有網友懷疑說，「這是招生廣告嗎?」、「剛剛好職訓阿！」、「太爽了！」。

當然也有網友說，「招生率明年肯定上升」、「請問還有開班嗎?」、「不敢說自己是校友了」，「好丟臉啊！」，但還有有學生說，「年輕人愛玩，也沒什麼大不了，別大驚小怪！」

由於引發爭議，校方急澄清表示，這起活動是進修部學生校內舉辦迎新活動，因進修部學生較為社會化，因此安排表演團體炒熱氣氛，但是這些表演者與台上男子都只是表演團體，並非夜店女郎與學生。不過校方解釋，當時在場師生都不知情，事前也有要求演出不能脫離學校常規，但現場為何會出現不雅畫面，校方將了解後進行適當處理，往後也不得有類似行為。

(中時新聞網)