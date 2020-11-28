中央流行疫情指揮中心日前宣布秋冬專案，要求12月起，入境者不分國籍，一律都需檢附陰性證明，除非有特殊情況，引發法界人士質疑侵犯人民遷徙自由，有違憲疑慮。昨日指揮中心發出新聞稿指沒違憲，再度引發討論，發言人莊人祥今表示，我們是針對外界的質疑進行檢視，沒有要取代大法官的職務。

莊人祥表示，12月起，旅客入境需要提供報告，依據的是《傳染病防制法》第58第1項第2款的規定。這項措施分為3種條件，陰性、陽性和沒有報告。如果持的是陰性報告，航空公司可依照一般登記程序處理。如果是陽性報告，旅客要注意遵循在地國家的措施，若有急迫情形，可以申請專案返台。如果當地無法自費篩檢，或是基於特殊因素採取付費專案，經指揮中心同意，主動簽切結書後，可不予裁罰，來台時需坐在航空公司安排的特定座位，以保護其他旅客的健康。

針對違憲疑慮，預防醫學辦公室防疫醫師林詠青表示，不管國民持什麼報告，就算是陽性報告，如果當地國家和航空公司同意，也能在適當的安排下回台。如果沒有報告，並沒有說不能登機，只是希望有足夠資訊給航空公司做安排，減少感染的風險。

林詠青表示，昨日發新聞稿的重點，是盤點做出政策的依據和論述，我們不是光有政策、沒有背後的論述。他強調，不是我們說沒違憲就沒違憲，我們沒有幫大法官釋憲，而是表達我們應沒有侵犯到人民的遷徙自由，讓大家做評論。如果哪裡有不足，也會希望加強。

至於裁罰的可能性，林詠青表示，我們會檢視是不是依法行政、於法有據。指揮中心12月將公布裁罰基準，屆時還是會視具體的狀況來開罰，例如有沒有提供報告、格式對不對、有沒有故意填寫錯誤等，都會納入考量，罰鍰的範圍是1-15萬，但不一定都罰最高，還是會看情況而定。

現場媒體提問，假設國人處在可以自費採檢的國家（如：英國），但是不想交陰性證明，經過告知、做了切結，成功登上飛機並回到台灣，那會不會受到處罰？林詠青表示，會，因為我們是依據法規請他提供證明，他是可以做而不做，因此可以依據傳染病防治法》的規範裁罰。

若是可以做，但是出於特殊因素而做不到，是否就不會受罰？林詠青表示，對，若符合例外的狀況可以不罰。這些樣態，我們都會持續調整，看看有哪些特殊的情形是我們沒有想到的，最主要的還是希望旅客了解採檢並非對國人的限制，而是為了讓國人知道自身情況，以及讓航空公司完成最好的安排。

(中時 )