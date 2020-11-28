傳統發票也可掃瞄對獎，近幾年掃描電子發票可自動對獎的APP盛行，雖然已帶來很大的便利，但拿到傳統發票乃至三聯式發票的民眾依然得一張張對獎，相當的不便利，獲台新天使輪投資的台灣金融科技新創公司「水滴信用」。

台新銀行表示，9月底推出「水滴發票APP」，該APP擁有獨創的發票辨識功能專利優勢，且圖像辨識技術卓越，在強化文字辨識功能後，褪色、皺摺、傳統發票都能成功掃描逃不過它的法眼。更提供自動記帳服務，運用AI技術為民眾的消費進行精準分門別類，甚至會為每筆消費細項配對出所屬的類別的emoji，便利民眾進行消費分析。

台新銀行指出，該行身為數位金融的創新及領航者，在響應金管會開放銀行（Open Banking）政策下，致力提升使用者數位體驗，這次投資水滴信用，正是看準其AI技術能力、發票管理及智能記帳等創新工具，能為客戶創造更便利的金融服務體驗。

水滴信用是台灣AI金融科技公司，現由金融科技創新園區（Fintech Space）加速器團隊輔導，團隊成員具備深厚的技術底子與創新精神，多名成員曾在美國矽谷創業，亦曾參與過多項國際大型對沖基金AI模型開發。水滴信用也相當注重資訊安全及使用者隱私保護，已完成通過ISO27001資安認證，更加擅長於直接運用模型對不可視的資料進行隱私運算、分析，可妥善保護使用者的隱私權。

台新銀行強調，水滴發票APP自9月底推出以來，用戶數至今每週仍保持著30％的成長，並曾在蘋果的App Store拿下財經類APP排行榜第二名，將持續提升數位金融科技服務。未來台新金控將透過銀行及證券子公司與水滴信用共同合作，提供民眾更精準解決生活痛點的服務，巧用AI力量提升民眾的生活金融體驗，擦亮台新數位金融領導品牌。

(工商 )