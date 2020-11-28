藍委昨朝發言台丟豬內臟，欲阻擋閣揆蘇貞昌施政報告，引起養豬協會批評「侮辱養豬業」。不過，核四公投領銜人黃士修貼出2007年豬農抗議瘦肉精美豬，到衛生署丟臭雞蛋、砸豬屎的照片，質疑上個月改選後的養豬協會，顯然被摸頭了；淡大教授包正豪也質疑，「同一個養豬協會，同樣抗議標的，連執政黨都一樣，結果立場掉了個，差異在哪裏，還真有趣」。

綠委昨誓師要讓遭藍委12次杯葛的閣揆蘇貞昌上台施政報告，為了阻擋議事進行，藍委在蘇揆倉促施政報告時，朝發言台丟擲豬內臟，引發外界討論。中華民國養豬協會發聲明表示，豬內臟不是政治人物拿來亂丟踐踏的政治工具，對養豬產業從業人員是最大侮辱。

養豬協會說，亂丟豬內臟，誤導國人不敢食用豬內臟，造成豬價波動，傷害豬農權益；萊豬進口議題應理性討論，不該以犧牲產業的方式作為政治攻防的手段。

對此，核四公投領銜人黃士修表示，2007年扁政府時期，衛生署預告瘦肉精殘留安全標準，引起豬農反彈，養豬協會動員上千名豬農北上赴衛生署抗議，當眾朝衛生署建物丟臭雞蛋、潑豬屎，當時的養豬協會理事長潘連周還認為「抗爭已達效果」。

黃士修指出，養豬協會理事長於上個月19日完成改選，由副理事長楊杰當選，他質疑，當年潑豬屎的養豬協會，現在出來罵丟豬內臟，「顯然是被摸頭了」。

淡江大學全球發展學院院長包正豪也說，2007年養豬協會淋豬屎尿，抗議開放瘦肉精豬肉進口，但到了2020年對於藍委丟豬內臟，養豬協會卻稱侮辱養豬從業人員，「同一個養豬協會，同樣抗議標的，連執政黨都一樣，結果立場掉了個，差異在哪裏，還真有趣」。

(中時 )