總統蔡英文宣布將開放進口美國含有萊克多巴胺的豬肉，引發國內輿論軒然大波，日前藍綠陣營更在立法院中進行攻防，爆發混戰。對此，前立委林濁水直言，藍綠兩黨在萊豬、萊牛議題上的表現亂無章法，食安講假的，不顧台灣經貿危機，這是台灣最悲慘的事情。
林濁水今在臉上分享了一段YAHOO新聞的影片，他在影片中表示，萊豬這件事情，可以說民進黨和國民黨兩敗俱傷，國民黨搞秋鬥動員，丟豬內臟，杯葛蘇貞昌上台，認為非常得意，結果民調做出來慘透了，這當然受傷嚴重。
不過，林濁水指出，民眾多數反對萊豬也是事實，這點就讓民進黨受傷，「坦白講一部分怪國民黨沒問題，有一半要怪民進黨自己，為什麼在野的時候拼命反對美牛？反對美牛是反對瘦肉精，那你一執政就開放瘦肉精進口，你的邏輯在哪裡？完全站不住腳，這種站不住腳，是台灣政治的悲哀」。
林濁水分析，現在泛藍民眾9成反對萊豬，但2012年的時候，泛藍民眾有8成支持萊牛進口，「所以這個民眾哪裡是真的民眾？太悲哀了，兩黨為了自己的權力鬥爭，拎著民眾盲目跟隨，台灣的政治就是這樣內耗掉」。
林濁水認為，萊豬和萊牛涉及到台美簽訂貿易協定的問題，而馬英九當初開放萊牛，是因為他知道不開放貿易協議談都不用談，「結果到下台後，貿易協議不重要了，能夠將民進黨的軍就好了；民進黨也一樣，在野時管你台美貿易協議怎樣，我能夠讓你難看就好，太悲哀了，這樣國家怎麼會進步？」
林濁水也說，2012萊牛是國民黨的傷，現在萊豬是民進黨的傷，「相報都有時，不會沒有代價，今天賺了明天就要吐出來，搞下來就是兩黨永遠都是輸的」。
同時，林濁水也在臉書上發文指出，國民黨杯葛萊豬有理為什麼悍衛萊牛進口？並痛批藍綠兩黨，反萊挺萊前後矛盾亂無章法，食安都講假的，不顧台灣經貿上被孤立的危機也要杯葛執政黨到底才是真的，「這是台灣最悲慘的事」。
(中時新聞網)
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