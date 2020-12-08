總統蔡英文宣布將開放進口美國含有萊克多巴胺的豬肉，引發國內輿論軒然大波，日前藍綠陣營更在立法院中進行攻防，爆發混戰。對此，前立委林濁水直言，藍綠兩黨在萊豬、萊牛議題上的表現亂無章法，食安講假的，不顧台灣經貿危機，這是台灣最悲慘的事情。

林濁水今在臉上分享了一段YAHOO新聞的影片，他在影片中表示，萊豬這件事情，可以說民進黨和國民黨兩敗俱傷，國民黨搞秋鬥動員，丟豬內臟，杯葛蘇貞昌上台，認為非常得意，結果民調做出來慘透了，這當然受傷嚴重。

不過，林濁水指出，民眾多數反對萊豬也是事實，這點就讓民進黨受傷，「坦白講一部分怪國民黨沒問題，有一半要怪民進黨自己，為什麼在野的時候拼命反對美牛？反對美牛是反對瘦肉精，那你一執政就開放瘦肉精進口，你的邏輯在哪裡？完全站不住腳，這種站不住腳，是台灣政治的悲哀」。

林濁水分析，現在泛藍民眾9成反對萊豬，但2012年的時候，泛藍民眾有8成支持萊牛進口，「所以這個民眾哪裡是真的民眾？太悲哀了，兩黨為了自己的權力鬥爭，拎著民眾盲目跟隨，台灣的政治就是這樣內耗掉」。

林濁水認為，萊豬和萊牛涉及到台美簽訂貿易協定的問題，而馬英九當初開放萊牛，是因為他知道不開放貿易協議談都不用談，「結果到下台後，貿易協議不重要了，能夠將民進黨的軍就好了；民進黨也一樣，在野時管你台美貿易協議怎樣，我能夠讓你難看就好，太悲哀了，這樣國家怎麼會進步？」

林濁水也說，2012萊牛是國民黨的傷，現在萊豬是民進黨的傷，「相報都有時，不會沒有代價，今天賺了明天就要吐出來，搞下來就是兩黨永遠都是輸的」。

同時，林濁水也在臉書上發文指出，國民黨杯葛萊豬有理為什麼悍衛萊牛進口？並痛批藍綠兩黨，反萊挺萊前後矛盾亂無章法，食安都講假的，不顧台灣經貿上被孤立的危機也要杯葛執政黨到底才是真的，「這是台灣最悲慘的事」。

馬總統執政台灣有沒有更不安全？沒有？一上台充滿失敗主義主導杯葛軍購的蘇起立委就重用為國安會秘書長，連美機要來救災還加以拒絕。這樣台灣會安全？ 國民黨杯葛萊豬有理為什麼悍衛萊牛進口。兩黨反萊挺萊前後矛盾亂無章法，食安都講假的，不顧台灣經貿上被孤立的危機也要杯葛執政黨到底才是真的。這是台灣最悲慘的事。 由林濁水發佈於 2020年12月7日 星期一

(中時新聞網)