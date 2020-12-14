針對國民黨召開記者會指稱政府將管制「網路言論自由」，民進黨今晚批評國民黨無非是為了政治操作，企圖誤導國人視聽、操弄輿論方向。並呼籲國民黨主席江啟臣，不要用言論自由當作是自己造謠成性的遮羞布，先為之前網路散佈錯假影片道歉。

民進黨今晚在發言人臉書指控國民黨「又在散佈錯假訊息」「網路散佈不實影片是負責任的表現嗎？」並強調言論自由不包括散佈不實言論的自由。

民進黨指出，NCC主委今天已經強調，網路是自由、開放、創新，會從自律、共律、法律等層次來討論相關議題，不可能有網路戒嚴的情況發生。我們想問百年政黨的國民黨：日前，國民黨在網路散佈誣指攝取萊克多巴胺的豬隻會癲癇，被證實影片內容是移花接木、不實影片，這是所謂的『言論自由』？這是負責任的政黨應該有的表現嗎？

民進黨認為，身為民主社會的國家，憲法給予言論自由最大限度的保障，但言論自由不包含對他人做人身攻擊、毀損他人名譽的自由，更不包含散佈不實訊息的言論自由等等。即使在網路上也是一樣。

對於國民黨今天的記者會，民進黨批評就是一個錯假訊息，而散佈錯假訊息本來就不對，呼籲江啟臣，不要用言論自由當作是自己造謠成性的遮羞布，先為之前網路散佈錯假影片道歉。

(中時 )