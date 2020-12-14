國民黨台北市議員王鴻薇11日公布台北市研考會所做、北市藍綠政黨支持度最新（10月份）民調，台北市國民黨支持度為18.1%，民進黨則為15.7%，這是今年1月所做的民調以來，民進黨第一次輸國民黨、出現「死亡交叉」。對此，國民黨立委鄭麗文直言，衛福部長陳時中要參選台北市長機率很難了，因為一個萊豬議題掛了。

對於北市府發布的這份民調，鄭麗文12日在政論節目《少康戰情室》上表示，這個結果顯示出2點，第一點，本來像神一般的陳時中，因萊豬的關係重傷，步下神壇。本來民進黨還寄望陳時中可以選台北市長，但現在看來很難，民進黨損失一個陳時中，疫情做再好都沒用，一個萊豬就掛了。

鄭麗文接著表示，國民兩黨的政黨支持度都很低，這代表大家對傳統政治人物的政黨惡鬥厭惡到極點。

國民黨文傳會主委王育敏則表示，現在民進黨站在民意的對立面，因此反映在民調上，反而是國民黨現跟民意站在一起，民調慢慢的往上走。王育敏提醒民進黨，在民調中可發現，民進黨這次下滑幅度非常大，所以她奉勸民進黨，不要拿到權力後，就認為自己最大，開始搞一黨專政，不理會民意和在野黨的善意監督。

(中時新聞網)