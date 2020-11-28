台北市「2021跨年」系列活動28日正式起跑，今年包含7大藝術裝置及燈飾從11月28日至明年1月1日同步點亮台北，一連6場周末活動，與民眾一起為2020倒數，手牽手跨向2021。台北市長柯文哲表示，今年跨年活動相信能吸引更多人來台北，而面對疫情，柯說，如累積7天有15個本土案例，廣場將不開放人群聚集，但表演和煙火還是會照常。

柯文哲與創作才子蕭秉治28日攜手在大湖公園裝置藝術「青青草原」前，透過創新的「Multi View（多視角）」技術呈現，同步點亮7大裝置，驚豔眾人，對於跨年活動是否會吸引更多遊客來台北，柯文哲說，台北還是一個很好玩的城市，最適合自由行，公共運輸很方便，很容易獲得資訊。

此外，被問到如跨年疫情嚴峻，有什麼備案，柯文哲說，跨年是看要不要讓人群聚集，辦還是要辦，煙火還是照放，如有疫情，廣場將不開放民眾，但表演、煙火還是會繼續進行

柯文哲指出，不開放人群的條件為累積7天有15個本土案例，一般來說，只要戴口罩、不開放小吃攤位群聚活動，就可以。柯稱讚台灣國內舉辦的大型活動防疫意識很高。

面對近期境外移入的個案較多，柯文哲表示，「境外移入一定會多，台灣現在雖然沒事，世界還是很嚴重，現在是靠嚴格的管制，只要防疫旅館、居家檢疫和日租套房做好，還是可以把疫情擋在境外。

(中時 )