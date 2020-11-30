慶生拆帳拳腳相向、朋友受傷全落跑 中市警12小時逮人嚴辦

好友慶生不只「打」成一片，還有人濺血！台中市西屯區青海路上的停車場內，2派人馬原本開心相約慶祝生日，卻因結帳分擔起口角，變調進而談判，雙方一言不合肢體衝突，警方獲報到場時人多人已逃離現場，僅留1名受傷男子，立即將受傷男子送醫治療，積極展開追查，於12小時內迅速將滋事分子全數查緝到案，強勢執法嚴辦，展現打擊不法決心。

29日凌晨3時36分許在西屯區青海路、青海南街口停車場內，雙方人馬發生肢體衝突，警方獲報到場時，現場只剩傷者21歲廖姓男子身上有多處刀傷，經送往澄清醫院治療，意識清楚無生命危險。但朋友被打其他人跑光光！

警方立即積極展開追查，昨日下午3時，分別於台南及彰化2地，將21歲陳姓男子等8人及19歲林姓男子等5人全數查緝到案，依法移送地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，逞一時之勇恐後悔一世，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安心的生活環境。

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(中時 )