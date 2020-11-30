上周有網路爆料指出，高雄1男子2個月內買下4600個1元塑膠袋，今年9-10月期統一發票就中30張。財政部表示，據統一發票使用辦法，這種作法確實無法可管，「洗發票」目前都屬個案，也不考慮修法。

依現有法規，只要消費者有消費事實，營業人就應如實開立發票，僅規定發票金額0元或負數不得兌獎，也未限制購買品項。因此高雄這名男子儘管是俗稱「洗發票」做法，也不太符合環保減塑精神，無法開罰或追繳中獎所得。

據ET Today報導，男子通常是買1元塑膠袋或超商2元白包，而且每天有空就到處跑超商、家樂福購買，儘管高雄國稅局已傳喚多次，但因無法可罰，不正常消費也無明確界定，除口頭勸戒外也無法源可管。這名男子拿到統一發票中獎獎金通常都買台彩，大部分輸掉。

現行規定若用載具索取雲端發票，可以紙本、雲端開獎２頭對獎，擇優兌領，今年為倡導雲端發票減少列印，雲端又增開10萬組500元獎，中獎機率更高。值得注意的是，高雄男9-10月統一發票雖中獎30張，但總計獲得8400元，扣掉購買塑膠袋金額，其實才賺3800元，花掉的時間成本還不計算在內，洗發票作法是否明智，值得商榷。

(中時新聞網)