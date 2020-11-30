恆述法師駁斥陸網紅「費玉清癌末病危」謠言。(照片/《中時新聞網》資料照)

「小哥」費玉清去年11月在台北小巨蛋，完成最後一場封麥演唱會，隨即引退歌壇。豈料，近日有大陸網紅爆料，直指「小哥癌末命危」，甚至已有律師進入病房紀錄遺囑，消息震撼各界，更掀起熱議討論。小哥的姐姐恆述法師接受《中時新聞網》獨家電訪，駁斥癌末病危傳聞，更砲轟發文者「腐爛在地獄裡」。

恆述法師怒斥不實謠言網友。(照片/陳威成 拍攝)

弟弟費玉清罹癌病危謠言傳開，一早便收到許多電話、簡訊的恆述法師表示，第一時間差點笑得噘過去，前兩天姪子張少清才和他叔叔(費玉清)開心吃飯，怎麼會得癌症?恆述更不滿提到，網友一天到晚瘋傳，余天也得癌症、蔡琴也掛好幾次，小哥本來就很善良不願解釋，但就有人靠點閱率、流量賺錢，真是不得好報。

恆述火大開嗆，賺尼姑錢的人，咒他「腐爛在地獄裡」。(照片/游定剛 拍攝)

恆述談及多年前，有名網友把一段韓國和尚在佛祖前跳得像瘋子的影片，硬要冠在我恆述法師頭上，說70多歲跳舞跳成這個樣子，當時請律師、經紀人要求下架影片，對方為賺錢堅持不下架，恆述更火大開嗆，賺尼姑錢的人，詛咒他「腐爛在地獄裡」。

「看的人是傻子、寫的人是瘋子」，面對不實報導、為賺流量的人，恆述坦言萬一我弟弟真的怎麼了，很多人都會很傷心，拿這個來騙錢，怎麼會有好報呢?她更火大開嗆，不管國內、外媒體，各種網路小道消息，若為賺錢，再詛咒大牌藝人，會不得好報。

(中時新聞網)