為了力抗綠委護航行政院長蘇貞昌上台施政報告，藍委27日朝發言台丟擲豬內臟，引發議論，甚至還引發黨內的紛爭，國民黨青年團總團長陳柏翰質疑，難道不能好好問政？對此，資深媒體人韋安認為，國民黨應該讓羅智強、黃士修和林佳新3人當顧問或出任年青年軍團長才有救。

對於27日立院的混戰，國民黨青年團總團長陳柏翰質疑，難道不能節制一點，好好問政嗎？不料，他的法眼引發藍營支持者不滿，甚至還出征他的臉書。對此，韋安更是一連數天發文批評藍營青年團。

韋安今(30日)在臉書上表示，「什麼知識藍、經濟藍、青年藍？都是唬爛！」他指出，羅智強的街頭藍；黃士修的科普藍；林佳新的鄉村藍，「才是真正的戰力藍！」

韋安還忍不住直言，「這3人要麼當青年軍團長，要麼當顧問，國民黨才有救了！」

網友們也留言回應，「科普藍的第四代核電技術得等到下一個世紀了」、「國民黨缺少這樣的人才」、「別講得好像不需要資金一樣」、「太贊同了，年輕的女將也需要新血」；同時，被韋安點名到的林佳新也跑來留言表示，「我是佳新『懶』」。

什麼知識藍、經濟藍、青年藍？都是虎爛！ 羅智強的街頭藍 黃士修的科普藍 林佳新的鄉村藍 才是真正的戰力藍！ 這三人要麼當青年軍團长，要麼當顧問，國民黨才有救了！ 由韋安發佈於 2020年11月29日 星期日

(中時新聞網)