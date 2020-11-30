中央流行疫情指揮中心今日宣布，因應這幾周以來，印尼移工新冠肺炎境外移入個案暴增，且移工管理狀況不佳，12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作2週，目前預計影響1350名移工，昨晚抵台的印尼移工表示，還好在實施前來到台灣，工作可以不用中斷。

今日晚間一架自印尼來台的華航班機，全班機100人乘客中，其中62名是來台的印尼移工。第二次來台擔任看護工作的印尼移工孫艾莉表示，很開心可以來台工作，台灣的經濟活動都還能正常進行，這次在出發登機前，已經聽說台灣政府將從12月4日起，暫停印尼移工來台的政策，很慶幸可以在政策實施前來到台灣，工作可以不用中斷。

▲中央流行疫情指揮中心昨日宣布，因應這幾周以來，印尼移工新冠肺炎境外移入個案暴增，且移工管理狀況不佳，12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作2週，目前預計影響1350名移工。圖為昨日晚間來台的62名印尼移工，在勞動部委外工作人員的引導下，發給移工資料，準備辦理入境手續。（陳麒全攝）

▲中央流行疫情指揮中心昨日宣布，因應這幾周以來，印尼移工新冠肺炎境外移入個案暴增，且移工管理狀況不佳，12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作2週，目前預計影響1350名移工。圖為昨日晚間來台的62名印尼移工，在勞動部委外工作人員的引導下，發給移工資料，準備辦理入境手續。（陳麒全攝）

▲中央流行疫情指揮中心昨日宣布，因應這幾周以來，印尼移工新冠肺炎境外移入個案暴增，且移工管理狀況不佳，12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作2週，目前預計影響1350名移工。圖為昨日晚間來台的62名印尼移工，在勞動部委外工作人員的引導下，發給移工資料，準備辦理入境手續。（陳麒全攝）

在印尼製鞋工廠擔任台灣幹部的洪小姐表示，印尼目前的新冠肺炎的疫情相當嚴重，每天新聞上看到通報的確診人數都至少有4、5000人，公司自己會生產口罩提供給員工，因此廠內的疫情控制得還不錯，而公司要求員工沒事不要外出，降低可能感染新冠肺炎的風險，這次是利用休假返台，假期結束後還是會返回印尼工作，不過也會做好防疫的準備。

(中時 )