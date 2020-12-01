經濟部規劃12月中正式公告用電大戶條款細則，預計第一波適用的產業約包含半導體、石化、化工等300家企業，必須在五年內透過建置或購買再生能源憑證等方式，完成設置契約容量10%的綠電，經濟部將祭出早鳥、打折等誘因。法人分析，由於太陽能發電建置相較風力、水利等發電方式具備優勢，加上在政府政策的支持及賣電給台電的躉購費率優惠，報酬率相對穩定，也將支撐太陽能廠商的獲利，相關設備廠可望持續受惠。

台灣再生能源中，太陽光電受惠政府大力推展，穩居再生能源之首，今年1-8月新增95萬瓩，總裝置容量324.4萬瓩，占整體再生能源比中超過50%。

安集(6477)10月營收1.72億元，年增38.4%，今年前三季ESP2.33元已賺贏去年全年。由於太陽能模組銷售暢旺、電站收入增加，並且在客戶建置大型案場下，2021年模組需求依舊強勁，安集模組產能也提升一倍至300MW，將持續受惠國內綠能發展。

國碩(2406)目前旗下的子公司包括碩禾，威富光電，禾米特用材料，芯和能減和碩鑽材料等。國碩積極轉型太陽能電廠EPC廠，2019年開案容量達27,461KW，已完工:19,416.3KW，已併網:17,828.4KW；案場地點，屏東占53%，其次為花蓮的14%，其餘則分散在雲林、台南、彰化等。

元晶10月自結稅後純益0.26億元，年增160%，每股稅後純益0.07元，累計前10月稅後虧損2.48億元，每股稅後虧損0.65元；受惠模組需求延續，元晶全年虧損持續收斂。元晶已取得銀行團20億元授信合約，資金將用於擴充高階模組產線，投入更高效率的新型對切式模組，有利公司產品競爭優勢以及產品差異化，屆時將推升模組市占再創高，並拓展海外市場。元晶新模組產線將在明年第二季開始量產，新品產能約350-400MW，明年下半年出貨比重將達5成，總模組產能則約900MW。

(時報資訊)