宜蘭市公所出版的「影像文化資產叢刊」已出版第3本，由阮義忠主編的《歲月的刻痕》今天發表。（李忠一攝）

攝影家阮義忠回到故鄉宜蘭3年，宜蘭市「阮義忠台灣故事館」累積12檔展覽，今天（1日）集結展覽作品《歲月的刻痕》新書發表，阮義忠感慨地說：「這是一個很奇怪的時代。」因為好事有人批評，壞事有人鼓掌，但對社會付出的人物應該留下記錄，盼為台灣記憶顯影，為台灣價值定影。

《歲月的刻痕》是宜蘭市公所出版，阮義忠主編，是「影像文化資產叢刊」第3本，先前已出版《歷史的窗口》、《時代的見證》。《歲月的刻痕》收錄阮義忠台灣故事館第9檔至第12檔展覽作品。

收錄展覽作品有「廖一久《台灣水產養殖先鋒》＆阮義忠《廖一久在東港》＆嚴尚文《魚拓之藝》」、「洪瑞麟《我的畫就是礦工日記》＆阮義忠《地底的光》」、「席德進《人與自然》＆阮義忠《心靈的獨白》」、「宮田彌太郎＆立石鐵臣《台灣繪本》＆阮義忠《庶民相冊》」。

阮義忠說，他一路走來，就是要為台灣已淡忘的記憶重新顯影，也為曾經為台灣付出貢獻的人物價值定影，展覽過後如果不用心整理成史料，「那一個展覽就像一個活動，一個節目，也許拍拍掌聲就沒了。」

他透露，新書發表會前一天，作家黃春明曾打給他，說很想出席發表會，因為「《黃春明《三卷底片》＆阮義忠《有名人物無名氏》」就是阮義忠台灣故事館的第一檔展覽，但因為中央大學舉辦以黃春明為名的研討會，黃春明想來宜蘭，卻無法成行。

阮義忠說，他所做的事如果沒有宜蘭市公所來支持，他也施展不開，市公所做的事看似一個展覽，但累積的結果是市公所替台灣價值定影；這是一個很奇怪的時代，再好的事情都有人說不好，再壞的事情都有人鼓掌，可是就是因為這樣的時代，需要有心人來付出，那怕是小小的力量。

「影像文化資產叢刊」後續2本的書名，阮義忠已經想好了，分別是《傳統的反光》、《永恆的瞬間》。阮義忠說，收錄的人物都是精挑細選，他們的價值早就被肯定，可是因為那麼奇怪的時代我們做點力量，使他們的價值重新被肯定，希望能在台灣歷史、文化界或各別領域上，留下不可磨滅的記憶。

宜蘭市長江聰淵說，他的市長任期還有2年，卸任前也會把阮義忠台灣故事館隔年的預算編足，他深深以阮義忠台灣故事館作為施政的驕傲，盼能永續經營，留下珍貴的歷史紀錄。

《歲月的刻痕》贈送給縣內各高中、國中、國小的圖書館，以及國內各文化單位、美術館、中央研究院、國家圖書館、各大學圖書館，如有團體預約文化志工導覽阮義忠台灣故事館，也會贈送給該團體1本《歲月的刻痕》，送完為止。

(中時 )