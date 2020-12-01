新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，全球各國盡全力研發的疫苗，逐漸露出曙光，美國的輝瑞、Moderna，英國的牛津和Astrazeneca，加上大陸5家疫苗也進入臨床三期，一時之間全球好似得到解藥般充滿樂觀。財信傳媒董事長謝金河在臉書評論，2020年剩最後1個月，大家終於發現，「台灣居然是亂世中的樂土」。

謝金河以「世界正在醖釀下一個新變化」，若以資本市場的反應來看，Moderna似乎取得領先，美股11月30日以生技指數表現最出色，Moderna大漲20%。Moderna在3月股價從11.54美元起漲，如今大漲逾150美元，相對比輝瑞，只有11月7日上漲一下就跌回起漲區間，而且股價一上漲，立刻傳出CEO大賣持股。

謝金河認為，Moderna會比輝瑞更有威力，輝瑞的疫苗必須在零下70度極低溫下保持及運送，而Moderna表示，研發的疫苗能在攝氏零下20度的低溫保存6個月，即使在像冰箱的2到8度低溫也能在30日內保持穩定，Moderna率先申請歐盟及美國的核准函。

謝金河指出，疫苗揭露曙光，牽動2021年投資布局，巴菲特買入4檔疫苗股，就是沒有相中Moderna，如果疫苗有解，全球經濟復甦就有了期待。最近一些指標數據變化，包括貨櫃航運報價上揚，以及貴金屬包括銅、鋁、鉛、鋅、鎳價漲價，銅價從4601美元大漲到7425美元以上，帶動電缐電纜等股價上漲；還有國際油價站上45美元大關，顯示石化業好轉，甚至鋼鐵業也起來；恐慌指數跌至20附近，避險的黃金、白銀都明顯下跌，反而是比特幣拉升至接近20000美元。

謝金河認為，2020年在疫情下，全球驚驚地度過1整年，如今僅剩不到1個月，，2021又有新的變化！疫情衝擊而至的時候，彷彿世界末日降臨，如今大家終於發現，台灣居然是亂世中的樂土，這1年十分不容易！

(中時新聞網)