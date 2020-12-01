為滿足漁民集會、休憩需求，行政院農業委員會、桃市府便與中壢區漁會合資，打造永安漁港南區漁民活動中心，昨正式舉辦落成典禮。（黃婉婷攝）

桃園市新屋區永安漁港為全台唯一客家漁港，過往漁民集會僅倚靠簡易棚架，缺乏遮風避雨之處，行政院農業委員會、桃市府便與中壢區漁會合資8103萬元，打造具客家紅磚、藍白風格設計的南區漁民活動中心，昨正式舉行落成啟用典禮，未來將提供漁會幹部辦公及漁民休憩、集會的場所。

永安漁港是少數以客家族群為主體的漁港，目前漁會轄下有360艘船、2400名會員，逐漸成長中。隨著地方觀光發展，2004年闢建觀光魚市及相關設施，提供新鮮漁獲供民眾採買，周邊還設有綠色隧道，適合闔家大小一同出遊，地方更保有傳統生活方式，如築石塭、牽罟捕魚，人文風氣十足。

桃園市長鄭文燦指出，市府近期斥資改善永安漁港周圍建設，位於漁港北方的南區漁民活動中心正是1例，其為2層樓、546坪的休閒空間，1樓規畫為漁會辦公空間，解決舊廳舍不敷使用的問題，2樓則為大型多功能活動空間，設有舞台可供漁民節等相關活動舉辦，也可對外提供給需要的機關，互利互惠。

中壢區漁會總幹事黃德汶說，過往漁會辦活動時，多採搭建紅布棚的方式，不僅夏天熱、冬天冷，海風更吹得眾人滿頭亂髮，如今有了南區漁民活動中心，能提供遮風避雨的集會、辦公空間，對漁民和幹部來說都是一大福音，未來預計會在觀光漁市3樓打造「漁業發展展示中心」，以視聽作品、文物講述在地漁業轉變，寓教於樂。

(中時 )